Auto in corsa impatta contro un 26enne e fugge via, lasciandolo svenuto per terra: è in prognosi riservata

Lascia a terra un ragazzo e scappa via, senza prestare soccorso. E’ la dinamica segnalata a Foggiatoday di quanto accaduto ieri, in via Trinitapoli. Intorno alle 17.30 un’auto, che sopraggiungeva nello stesso senso di marcia, ha impattato violentemente contro un giovane 26enne, ferendolo e lasciandolo a terra svenuto. Il conducente del mezzo, infatti, è fuggito via, incurante di quanto causato. L’impatto è stato tale che il veicolo ha perso lo specchietto retrovisore nell’incidente, recuperato poi dalla Polizia giunta sul posto.

Il 26 enne, un ragazzo del Ghana, è stato trasportato presso gli Ospeali Riuniti, dove è ricoverato tutt’oggi, in prognosi riservata. “Il mio appello è al pirata della strada, a che si costituisca” fa sapere un conoscente del giovane, che conosce la vittima: un immigrato regolare, da sei anni in Italia, ben integrato, dipendente di un’azienda agricola di Capitanata. Le indagini per risalire al conducente del mezzo sono in corso. Dagli elementi lasciati sul campo, pare si possa trattare di una Fiat di color rosso. In zona sono presenti telecamere che potrebbero risultare utili agli inquirenti.