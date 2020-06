Paura in viale Europa: auto travolge ragazzino in bicicletta. Violento impatto sul parabrezza, 13enne in ospedale

Incidente stradale, poco fa, a Foggia, più precisamente in viale Europa, dove un ragazzino in bicicletta è stato travolto da un'auto in corsa. L'impatto è avvenuto all'incrocio con via monsignor Farina.

Secondo quanto accertato, la bicicletta è sbucata sulla direttrice sorprendendo l'automobilista, che non ha potuto far nulla per evitare l'impatto. L'urto è stato violentissimo: il ragazzino, foggiano di 13 anni, ha battuto con la testa sul parabrezza dell'auto, infrangendolo.

Sul posto, è giunta una ambulanza del 118 con automedica. Il ragazzino - che ha riportato escoriazioni e contusioni su tutto il corpo, ma è rimasto sempre vigile e cosciente - è stato poi trasportato in 'codice 3' al pronto soccorso cittadino, per gli esami del caso.