Incidente stradale a Foggia, ragazza investita da un'auto

Incidente stradale nel pomeriggio a Foggia: è accaduto in Via Martiri di via Fani all'altezza dell'incrocio con via Pinto. Per ragioni ancora da accertare, una ragazza di vent'anni è stata investita da una Opel, alla cui guida c'era una donna, che si è fermata per prestare i primi soccorsi alla giovane.

Sul posto il personale del 118 e la Polizia Locale. La giovane è stata ricoverata in codice rosso, ma non dovrebbe essere in pericolo di vita.