Incidente in via Benedetto Croce: giovane donna investita da un'auto pirata

Non si è fermato ed è scappato il conducente alla guida dell'auto che domenica 21 gennaio, intorno alle 13.30, ha investito una giovane donna in via Benedetto Croce a Foggia



La vittima è stata trasportata a bordo di un'ambulanza in ospedale, dove si trova tuttora ricoverata in prognosi riservata per via, oltre che delle fratture multiple alle costole, anche per dolori e presunte lesioni al fegato.



Sul caso indagano i carabinieri. Da parte nostra l'appello a chiunque abbia visto qualcosa, a farsi avanti anche in forma anonima.