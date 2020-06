Incidente stradale a Foggia: scontro tra auto e scooter nei pressi del Parco San Felice

Terribile incidente stradale intorno alla mezzanotte di ieri sera in zona Parco San Felice. A scontrarsi una Mito e uno scooter con a bordo due ragazzi trasportati entrambi in ospedale a bordo di un'ambulanza del 118, ma non si conoscono al momento le loro condizioni. Sul posto, per i rilievi del caso, è intervenuta una pattuglia della polizia locale. Le operazioni di ripristino della viabilità sono durate alcune ore.

