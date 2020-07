Tragedia alle porte di Foggia: violento schianto contro il muro di una villa, muore 50enne di Orsara

Si chiamava Pasquale Del Priore, 50 anni di Orsara di Puglia, l'uomo alla guida della Fiat Stilo nera che poco dopo l'ora di pranzo ha perso la vita in un terribile incidente autonomo avvenuto sulla Statale 90 che collega Foggia alla cittadina dei Monti Dauni.

L'uomo stava percorrendo la strada in direzione del capoluogo dauno, quando al km 77,300, per cause ancora in corso d'accertamento da parte della polizia che ha rilevato il sinistro, ha terminato la sua corsa contro il muro di una villa privata, abbattendolo in parte.

L'impatto è stato violentissimo, una parte della carrozzeria del veicolo si è staccata completamente, mentre per Del Priore non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Inutili i soccorsi degli operatori sanitari del 118 giunti a bordo di una automedica e di due ambulanze.

Il sinistro è avvenuto in zona Segezia. Sul posto anche i carabinieri e le squadre dei vigli del fuoco. (le immagini video sul luogo della tragedia).

Aggiornato con il nome della vittima alle 18.22