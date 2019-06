Tragedia alle porte di Foggia, violento impatto tra un furgone e una moto: c'è una vittima

Tragedia alla periferia di Foggia, per un incidente stradale mortale avvenuto poco fa, in via delle Casermette.

Due i mezzi coinvolti, un furgoncino Fiat e una motocicletta Yamaha. Ancora da ricostruire, le cause del violento impatto frontale, avvenuto in fase di svolta. Fatale l'impatto per il conducente della motocicletta, Mario De Filippo, foggiano di 25 anni: per lui non c'è stato nulla da fare. Ferito e sotto shock il conducente del furgoncino. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, anche una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso. E' il terzo incidente stradale che, nella sola giornata di oggi, vede coinvolti motociclisti. Purtroppo, questa volta, c'è una giovane vita spezzata.