Incidente mortale sulla Circonvallazione di Foggia: perde la vita ragazza di 27 anni

Simona Forte, militare dell'Esercito originaria di Vico Equense, è morta nella notte a Foggia in seguito ad un incidente stradale avvenuto lungo la Circonvallazione, nei pressi dello svincolo per le Casermette, dopo la mezzanotte.

La vittima era alla guida della sua utilitaria quando, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un camion guidato da un 41enne di Torremaggiore, rimasto illeso. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, 118, polizia stradale e Anas.i