Incidente sulla Foggia-Manfredonia: coinvolti un'auto e un furgone (che si è ribaltato al centro strada)

Incidente stradale intorno questa mattina intorno al km 190,800 della Statale 89 che collega Foggia a Manfredonia.

Per cause ancora in corso d'accertamento sono entrati in collisione un'auto e un furgone-frigorifero che si è ribaltato e adagiato sul lato sinistro al centro della strada. L'autovettura ha riportato danni sul lato posteriore sinistro.

Sul posto sono intervenuti due mezzi dei vigili del fuoco, una pattuglia della polizia, due ambulanze e gli operatori dell'Anas che hanno delimitato l'area oggetto dell'incidente. Rallentamenti e disagi alla circolazione. Per fortuna gli occupanti dei mezzi coinvolti nel sinistro non hanno riportato ferite gravi.