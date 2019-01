Incidente sulla Foggia-Manfredonia: strada ghiacciata, furgone in una cunetta (coinvolta un'altra auto)

Incidente stradale intorno alle 22.30 di questa sera sulla Statale 89 che collega Foggia a Manfredonia all'altezza della Chiesa San Leonardo.

Per cause ancora in corso d'accertamento, ma quasi sicuramente per via del manto stradale ghiacciato, un furgone è finito fuori strada ribaltandosi in una cunetta; coinvolta un'altra auto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia stradale, allertati i mezzi spargisale dell'Anas. Ci sono feriti ma nessuna vittima.