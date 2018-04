Incidente al Quartiere Ferrovia: 35enne investito all'incrocio via Fiume - via Monfalcone

Un uomo di 35 anni è stato investito, intorno alle 15, al Quartiere Ferrovia, all'altezza dell'incrocio tra via Fiume e via Monfalcone, a Foggia. L'uomo è stato travolto da un'auto, il cui conducente - un foggiano di 40 anni - si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto, un'ambulanza del 118 e una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso. L'investito accusava dolori alla spalla e alla gamba: le sue condizioni non sono gravi.