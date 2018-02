In fuga contromano tra le vie di Foggia: inseguiti dai carabinieri si schiantano contro un'auto

Una scena da film è avvenuta poco fa a Foggia. Un'auto, inseguita dai carabinieri, si è scontrata frontalmente contro un'altra vettura al termine di un inseguimento per le vie del centro.

Tutto è cominciato in via Conte Appiano, dove i carabinieri hanno notato un'Alfa che circolava a fari spenti. Alla vista dei militari, avvicinatisi per sollecitare l'accensione dei fari, i soggetti (da chiarire se fossero in quattro o cinque) si sono dati alla fuga, imboccando prima via 25 aprile e poi, contromano, via Castiglione, dove l'auto si è scontrata frontalmente contro un'altra vettura che procedeva in senso opposto.

Uno dei fuggitivi (un cittadino foggiano) è stato prontamente bloccato dai militari, mentre gli altri soggetti sono riusciti a fuggire a piedi. Fortunatamente nell'impatto non si sono registrati feriti. Dopo i primi controlli i militari hanno accertato che l'Alfa non risultava rubata, ma che non era intestata al conducente, ed era inoltre sprovvista di copertura assicurativa. All'interno della vettura è stato rinvenuto un computer Macintosh, risultato rubato.