Inseguimento a Foggia: un'Alfa 156 grigia si è data alla fuga dopo essere stata avvicinata dai carabinieri, percorrendo prima via conte Appiano, poi via 25 Aprile, e infine imboccando contromano via Castiglione, dove si è scontrata contro un'altra auto che procedeva in senso opposto.