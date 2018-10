Violento scontro ad un incrocio: quattro auto coinvolte e tre feriti

Tre feriti e quattro auto coinvolte: questo il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questo pomeriggio all'incrocio tra via D'Addedda e via Mandara. Il violento scontro ha provocato seri danni alle macchine, tra cui una Fiat Croma, una Peugeot 208 ed una Atos Hunday. Sul sinistro i rilievi sono affidati ai carabinieri, giunti sul posto a bordo di una pattuglia. Nessuno dei feriti versa in gravi condizioni