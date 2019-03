Paura in via Natola: auto si schianta contro albero

Ancora un incidente stradale, a Foggia. Il terzo della giornata, dopo il tamponamento di questa mattina in via Telesforo e la fuoriuscita autonoma alle porte della città.

Poco fa, per cause ancora da accertare, una Lancia Lybra è uscita fuori strada in via Natola, finendo la sua corsa contro un albero. Ferito il conducente del mezzo, affidato alle cure del personale del 118 giunto sul posto, insieme alla Polizia Locale incaricata dei rilievi del caso.