Incidente in viale Fortore: auto fuori controllo, scavalca spartitraffico e invade altra corsia. Due feriti

Perde il controllo del mezzo ed esce fuori strada, poi supera spartitraffico e invade altra corsia, dove impatta contro un mezzo in corsa. E', in breve, la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco fa, lungo viale Fortore, a Foggia.

L'incidente ha coinvolto due mezzi, una Lancia Ypsilon e una Fiat Punto che, colpita dall'utilitaria, è andata, a sua volta, ad impattare contro la facciata di uno degli edifici a bordo strada. Feriti i conducenti dei due mezzi - la donna al volante della Lancia e il ragazzo alla guida della Punto - entrambi trasportati dal 118 in ospedale per gli accertamenti del caso. Le loro condizioni non sarebbero gravi. Sul posto, per i rilievi e per regolare la viabilità nel tratto di strada, gli agenti della Polizia Locale.