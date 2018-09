Incidente stradale a Foggia, scontro in via Trinitapoli: tre i feriti, donna in prognosi riservata

Forse una precedenza mancata alla base dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, in via Trinitapoli, alla periferia di Foggia. Tre le persone rimaste ferite nell'impatto avvenuto tra una Fiat 500 e una Opel Meriva; tra queste, ad avere la peggio è stata la conducente della Meriva, trasportata in pronto soccorso dal 118 e in prognosi riservata. Sul posto, due pattuglie della Polizia Locale - una per i rilievi del caso, l'altra per regolare il traffico in zona - e una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia, intervenuti per liberare i feriti dagli abitacoli delle auto e mettere in sicurezza la zona.