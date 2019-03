Auto fuori strada, scontro in via Telesforo: due incidenti stradali a Foggia, tra i feriti anche un bambino

Due incidenti stradali a distanza di poche ore uno dall'altro. Uno alle porte di Foggia, uno in pieno centro abitato. E' accaduto questa mattina, dove intorno alle 8, un'auto è uscita fuori strada lungo la Provinciale 73, ad una manciata di km dalla città.

Ancora da accertare la dinamica dell'incidente. Alla guida dell'utilitaria, una Toyota Yaris, vi era una donna che è stata medicata dal personale del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Poco dopo, altro incidente, questa volta su via Telesforo, nei pressi della sede della Provincia dove si è verificato un tamponamento tra due autovetture, una Fiat Punto e una Polo. Tre i feriti, non gravi. Tra loro anche un bambino. Sul posto, come nel caso precedente, stanno operando gli agenti di due pattuglie della Polizia Locale per ricostruire l'accaduto e regolare il traffico.