Incidenti stradali Immacolata / Via Michele Marchianò, 29

Incidente stradale in via Marchianò, violento impatto tra due auto: 5 feriti (e altri quattro mezzi danneggiati)

E' successo la scorsa notte, in via Marchianò (angolo via Guerrieri). A seguito dell'urto, danneggiato quattro veicoli in sosta. Sul posto, insieme ai sanitari del 118, una pattuglia della polizia locale per i rilievi del caso