Incidenti stradali a Foggia: scontro tra due auto in piazza Puglia, violento impatto in corso Roma

Due incidenti stradali sono avvenuti la scorsa notte, a Foggia. Il primo in piazza Puglia, nei pressi dell'istituto 'Altamura'; l'altro lungo il centralissimo Corso Roma.

Nel primo caso, forse a causa dell'alta velocità, si è registrato un violento frontale tra due auto, una delle quale - secondo una prima ricostruzione - avrebbe perso il controllo invadendo l'opposta corsia. Il fatto è successo intorno alla mezzanotte e mezza. I conducenti dei due mezzi sono stati medicati sul posto da una ambulanza del 118.

Nella stessa notte, un altro incidente stradale è avvenuto lungo corso Roma, all'altezza del parco Volontari della Pace (la cosiddetta 'piazza Libanese'). In questo caso, i feriti sono stati accompagnati in pronto soccorso per gli accertamenti del caso. Sul posto, per entrambi i casi, è intervenuta una pattuglia della Polizia Locale, per i rilievi e gli accertamenti del caso.