Paura in via Napoli, donna investita nei pressi della rotatoria: è in codice rosso

Una donna di 46 anni è stata investita questa mattina, intorno alle 8, nei pressi della rotatoria di via Napoli, a Foggia, di fianco al Liceo scientifico "Volta". La donna è stata investita da una Opel che sopraggiungeva, il cui conducente si è immediatamente fermato per prestare aiuto e chiamare i soccorsi. Sul posto, una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso e per regolare il traffico, particolarmente intenso a quell'ora. La donna investita è stata trasportata al pronto soccorso in codice rosso.