Incidente stradale a Foggia, auto svolta a destra e investe una donna: paura in via Galliani

Attimi di panico, questa mattina, in via Galliani, dove una donna è stata investita da un'auto in corsa, all'incrocio con via Lo Re, nei pressi della Villa Comunale.

Secondo quanto accertato, la donna stava attraversando la strada quando un'Audi che svoltava a destra, l'ha investita. L'automobilista si è subito fermato per i soccorsi. Sul posto un'ambulanza del 118 che ha trasportato la donna in ospedale e una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso.