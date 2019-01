Incidente stradale a Foggia: lo scontro tra due auto coinvolge un'altra vettura in sosta

Nessun ferito, ma tanto spavento e seri danni alle auto coinvolte nell'incidente stradale avvenuto intorno alle 22.30 a Foggia, su Corso Roma.

Protagoniste dello scontro una Renault Clio, una Alfa Romeo Giulietta, e una Fiat Stilo, quest'ultima in sosta. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire agli agenti intervenuti sul posto, di effettuare le verifiche sulla dinamica del sinistro. Al momento, non si registrano feriti.

Seriamente danneggiate le auto, per la rimozione delle quali, si è reso necessario l'intervento del carroattrezzi.

Gallery