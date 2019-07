Frontale auto-moto nei pressi del Comune, la due-ruote scivola e investe due persone: tre feriti

Prima il frontale tra un'auto e una moto; poi, la due-ruote scivola e investe due anziani che percorrevano corso Garibaldi a piedi.

E', in breve, la dinamica dell'incidente stradale avvenuto intorno alle 22, nei pressi del Comune di Foggia. Secondo quanto accertato dagli uomini della Polizia Locale, incaricati dei rilievi del caso, una Toyota Yaris si stava immettendo in via Mele (la stradina che costeggia Palazzo di Città) quando si è scontrata frontalmente con una moto Bmw che veniva fuori dalla stessa strada. Successivamente, cadendo, la moto ha investito due persone anziane, trasportate al pronto soccorso per le cure del caso insieme al motociclista. Al momento non sono note le loro condizioni.