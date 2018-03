Incidente stradale a Foggia: violento scontro tra due auto alle prime luci dell'alba

Un violento incidente stradale è avvenuto questa mattina a Foggia, alle prime luci dell'alba.

Due utilitarie, per cause ancora da accertare, si sono scontrate all'incrocio tra Corso Garibaldi e via Capozzi: in seguito al violento urto, uno dei due veicoli si è schiantato contro il muro dell'Istituto 'Marcelline'. Sul posto gli uomini della polizia locale, e il 118 per il soccorso dei feriti, di cui non si conoscono ancora le condizioni.