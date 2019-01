Asfalto viscido per la pioggia, auto fuori strada in circonvallazione: l'incidente stradale a Foggia

Forse la strada resa viscida dalla pioggia, la causa dell’incidente stradale avvenuto poco fa, alle porte di Foggia. Nel dettaglio, si tratta di un incidente autonomo avvenuto lungo la circonvallazione cittadina, all’altezza della rotatoria di via Napoli. Ad uscire fuori strada è stata una Ford Focus guidata da un 39enne di Lucera. L’uomo è rimasto ferito, ma le sue condizioni non sono gravi. Sul posto gli operatori del 118, e una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso.