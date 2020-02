Incidente stradale in via Napoli: ciclista investito nei pressi del 'Conventino', è in prognosi riservata

Paura per un ciclista investito nel tardo pomeriggio di ieri, alla periferia di Foggia.

Il fatto è successo poco dopo le 18,30 di ieri, lungo via Napoli. L'uomo, di nazionalità extracomunitaria, è stato investito da una 'Nissan', il cui conducente si è subito fermato per prestare aiuto e allertare i soccorsi.

L'impatto è avvenuto nei pressi del 'Conventino'; il ciclista è stato trasportato in ospedale, dove è ricoverato in prognosi riservata. Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti degli agenti della Polizia Locale, che dovrà ricostruire l'esatta dinamica del sinistro.