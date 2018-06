Incidente stradale a Foggia: ciclista investito all'incrocio tra via Baffi e viale Giotto

Incidente stradale, questa mattina, alla periferia di Foggia. Poco dopo le 8, all'incrocio tra via Baffi e viale Giotto, una Opel Agila ha investito un ciclista 70enne. La donna che era alla guida dell'utilitaria si è subito fermata per prestare aiuto all'anziano e allertare i soccorsi: sul posto, i sanitari del 118 che hanno trasportato l'uomo al pronto soccorso cittadino per le cure e gli accertamenti del caso. Dalle prime informazioni raccolte, le condizioni dell'uomo non dovrebbero essere gravi. Sul posto, anche una pattuglia della Polizia Locale per i rilievi del caso.