Paura in via IV Novembre, auto investe ragazza in bicicletta e scappa: è caccia all'auto pirata

Investe ragazza in bicicletta e scappa: è caccia all'auto pirata che, nel tardo pomeriggio di oggi, ha investito una 25enne foggiana in via IV Novembre, in pieno centro, a Foggia.

Il fatto è successo intorno alle 18.30. Secondo quanto dichiarato da alcuni testimoni, una utilitaria ha investito una ragazza di circa 25 anni mentre percorreva a bordo della sua bicicletta via IV Novembre, nei pressi del Dipartimenti di Giurisprudenza dell'Univesità di Foggia.

Dopo l'impatto, la donna alla guida dei veicolo è fuggita senza prestare i dovuti soccorsi. A soccorrere la malcapitata alcuni passanti e una pattuglia della Polizia Locale. Sul posto è giunta una ambulanza del 118 che ha trasportato la ragazza in ospedale per le cure del caso. Le sue condizioni non dovrebbero essere gravi. Intanto è caccia all'auto pirata: un valido aiuto verrà dalle telecamere presenti in zona.