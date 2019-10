Le immagini sul luogo della tragedia: impatto violentissimo, travolto e ucciso tra Foggia e Cerignola

Non c'è stato nulla da fare per l'uomo che, nel tardo pomeriggio di oggi, è stato investito e ucciso da un autobus in corsa, lungo la Statale 16, nel tratto che collega Cerignola a Foggia. L'impatto, violentissimo, è avvenuto al km 687 della direttrice