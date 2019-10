Tragedia sulla Statale 16: uomo investito e ucciso da un autobus

Tragedia poco lungo la Statale 16, nel tratto Cerignola-Foggia, dove un uomo è stato investito e ucciso da un autobus che sopraggiungeva in direzione nord. Il fatto è successo all'altezza di Borgo Incoronata.

Sul posto sono intervenuti gli uomini dell'Arma per i rilievi del caso. La vittima è un uomo di colore, al momento non ancora identificato dai militari.

Pare che, prima dell'impatto mortale, l'uomo avesse cercato in tutti i modi di farsi investire (ci sono più telefonate giunte al 112 da parte di automobilisti sotto shock) lanciandosi tra le auto che sfrecciavano lungo la Statale.

Violentissimo l'impatto col bus delle Ferrovie del Gargano. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. In corso accertamenti per risalire all'identità della vittima.