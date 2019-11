Incidente stradale nel Foggiano: si ribalta mezzo, grave il conducente rimastro incastrato e liberato dai vigili del fuoco

E' ricoverato in ospedale in gravi condizioni il conducente della betoniera che questa mattina si è ribaltato mentre percorreva la strada che collega Candela a Cerignola. Non sono ancora chiari i motivi dell'incidente stradale, i cui rilievi sono stati affidati ai carabinieri intervenuti subito dopo sul posto.

Necessario e decisivo l'intervento dei vigili del fuoco che hanno aiutato l'uomo - che nel frattempo era rimastro incastrato - ad uscire dall'abitacolo. Sul posto anche un'ambulanza del 118 a bordo della quale è stata trasportata la vittima del sinistro.