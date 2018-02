Incidente stradale alle spalle del Santuario: scontro tra auto al ‘bivio della morte’

Ancora un incidente stradale nei pressi dell’ormai noto ‘bivio della morte’ alle spalle del Santuario dell'Incoronata, già teatro in passato di altri sinistri analoghi, anche mortali.

Questa mattina due autovetture - una Opel Astra e di una Chevrolet - si sono scontrate per cause ancora in corso d’accertamento. Entrambi gli occupanti e conducenti del mezzo sono stati trasportati in ospedale da un’ambulanza del 118 in codice giallo e verde. Sul posto la polizia locale per i rilievi del sinistro.