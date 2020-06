Auto travolge bici in viale Michelangelo: investito ragazzino di 12 anni

Ancora un incidente stradale in città. L'ultimo di una lunga serie che sta caratterizzando la fase post lockdown è avvenuto questo pomeriggio in viale Michelangelo angolo via Alcide De Gasperi. U

Un suv Nissan ha investito un bambino di circa 12 anni in sella alla sua bicicletta. Il conducente si è subito fermato per prestare i soccorsi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per fortuna il ragazzino ha riportato solo escoriazioni varie sul viso e alle gambe. Sul posto 118 e poliza locale.