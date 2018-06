Incidente stradale in A2, un morto e un ferito nel Salernitano: vittima una foggiana

Un morto e un ferito il bilancio del grave incidente stradale avvenuto questa mattina, nel Salernitano, lungo l'autostrada A2 del Mediterraneo. La vittima, come riporta SalernoToday, è una donna 86enne di Foggia, di cui non sono state ancora rese note le generalità. Il fatto è avvenuto nella corsia direzione sud, prima dell'uscita di San Mango: per cause ancora da accertare, un'auto è sbandata ed è finita contro il guard rail. Sul posto, l'ambulanza rianimativa della Croce Bianca e l'ambulanza dell'Humanutas, oltre alla polizia incaricata dei rilievi sul caso. Nell'auto, vi erano due persone: una è rimasta ferita ed è stata trasportata all'ospedale 'Ruggi'; nulla da fare, invece, per l'altro passeggero, deceduto sul colpo.