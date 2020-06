Incidente stradale a Foggia, auto fuori strada alla rotatoria di via Napoli: 'Fiesta' si ribalta in una cunetta, ferito conducente

Incidente stradale alle porte di Foggia: poco fa, per cause ancora da accertare, una Ford Fiesta è uscita fuori strada all'esito della rotatoria di via Napoli, lungo la circonvallazione cittadina.

L'incidente è avvenuto lungo la Statale 673. Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto,l'auto sarebbe uscita fuori strada, fino a terminare la corsa ribaltandosi in una cunetta. Sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco e di una ambulanza del 118 che ha trasportato il conducente del mezzo in pronto soccorso. Al momento non si conoscono le condizioni del ferito. Accertamenti in corso da parte della polizia locale.