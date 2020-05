Incidente stradale in via Gioberti, auto finisce fuori strada: 26enne foggiana in codice rosso

Incidente stradale in via Gioberti, a Foggia. Per cause ancora da accertare, un'auto guidata da una ragazza di 26 anni è uscita fuori strada. La giovane donna è stata soccorsa dai sanitari del 118, che l'hanno trasportata al pronto soccorso cittadino in codice rosso. Al momento non sono note le sue condizioni. Sul posto, una squadra dei vigili del fuoco e due pattuglie della polizia locale che si occuperanno dei rilievi del caso | IL VIDEO