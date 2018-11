Prima l'incidente alle porte di Foggia, poi l'arresto: doveva espiare una pena per rapina aggravata

Agli agenti della PolStrada, giunti sul posto per i rilievi del caso, non è sfuggito che sul capo di uno dei due coinvolti pendeva un ordine di carcerazione per 4 anni e 6 mesi di reclusione per il reato di rapina aggravata