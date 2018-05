Morto in un incidente stradale, i familiari ai foggiani: "Aiutateci a capire cosa è realmente successo"

L'8 maggio 2017, in seguito a un terribile incidente stradale avvenuto intorno alle 22.15 in viale Primo Maggio, perdeva la vita il 42enne Raffaele Palazzo. L'uomo, trasportato in condizioni già disperate presso il pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Foggia, morì poco dopo il suo arrivo. A bordo di un'Alfa 159 Station Wagon si schiantò contro un albero all'altezza della Chiesa del Carmine Vecchio dopo aver trascorso una serata in famiglia. Oggi, a distanza di un anno esatto dall'accaduto, la moglie e i familiari si rivolgono ai foggiani, invitando coloro che hanno assistito al tragio sinistro, di dire quello che è accaduto

La lettera dei familiari di Raffaele

"Esattamente un anno fa, ila sera intono alle 22:10 in Viale I maggio nei pressi della Chiesa del Carmine, zona Tribunale, dopo una serata passata in famiglia, in un tragico incidente stradale ha perso la vita un ragazzo di soli 42 anni, marito e padre esemplare, amico sincero e raro, figlio che ogni genitore vorrebbe, fratello sempre presente e disponibile, amorevole cognato, genero e conoscente…fisso il sorriso stampato sulle sue labbra. Quelle labbra che mi hanno lasciato l’ultimo bacio, troppo freddo per essere il suo.

Oggi ad un anno dal tragico sinistro chiedo alla mia comunità, credendo vivamente che questa città sia abitata in gran parte da brava gente, di dare voce alle vostre coscienze dicendo ciò che avete visto, ciò che è accaduto, perché qualcosa di tremendamente imprevedibile è accaduta. Anche in forma del tutto anonima.

Raffaele ha lasciato un vuoto ormai incolmabile in una mamma e un papà, e chi è genitore sa di quale dolore sto parlando, una moglie di cui l’amore reciproco non era un segreto per nessuno, di una Figlia di soli 9 anni che avrà per sempre un vuoto incolmabile per la perdita del suo primo grande amore, dei fratelli che non avranno più quel complice con cui si è cresciuti insieme 24h24 condividendo tutto ciò che accompagna ognuno di noi nella crescita da 0 a 100 anni, dei nipotini che non avranno più quello zio che sapeva soltanto dire sempre sì, dei cognati che avevano trovato un confidente e non solo, degli amici che hanno diviso una vita intera tra l’adolescenza e l’essere diventati adulti

Insomma vi chiediamo con il cuore in mano di aiutarci a trovare quella risposta, perché sappiamo per certo che la risposta c’è, lavate la vostra coscienza, dimostrate che sappiamo essere fratelli e solidali, fatevi avanti, aiutateci a capire"