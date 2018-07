Incidente stradale sulla A14: auto tampona furgone vicino al casello di Foggia

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di ieri, a Foggia, lungo l’autostrada A14. Il fatto è successo intorrno alle 16, poco prima del casello di Foggia, in direzione nord. Secondo le prime informazioni raccolte, una Fiat Panda avrebbe tamponato un furgoncino.

Ferito il conducente dell’utilitaria, un uomo di circa 50 anni; lo stesso è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Illeso, invece, il conducente del furgoncino. Sul posto, per garantire sicurezza alla viabilità e per i rilievi del caso, gli agenti della polizia autostradale di Foggia. Si tratta del secondo incidente registrato nella giornata di ieri in autostrada: all'alba di ieri, all'altezza del casello di Cerignola Ovest (A16) una donna ha perso la vita e un uomo è rimasto ferito in seguito ad un incidente autonomo.