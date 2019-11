Incidente mortale, auto sbanda e finisce contro un palo: perde la vita 29enne

Era nato a San Marco in Lamis in provincia di Foggia il ragazzo di 29 anni residente a Maranello che ieri ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto a Fiorano Modenese in via Circondariale San Giovanni Evangelista (II Tronco).

La vittima, conducente di una Peugeot che procedeva verso Maranello, ha perso il controllo dell'auto, è finita contro un palo e si è ribaltata. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 insieme ai vigili del fuoco, inutili i soccorsi. Al loro arrivo Matteo, incastrato tra le lamiere, era già morto.

La dinamica resta ancora da chiarire, potrebbe esser stata coinvolta un'altra autovettura. I rilievi sono affidati alla Polizia Municipale, che ha anche chiuso al transito la via nel tratto compreso tra via Ferrari e via del Crociale. Illese le altre persone a bordo.