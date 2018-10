Incidente a Foggia: scansa un'auto, perde il controllo del mezzo e si schianta contro palo della luce

Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto nel pomeriggio, in viale Ofanto, dove due auto hanno violentemente impattato all'altezza dell'incrocio con via Ordona Lavello.

Secondo quanto ricostruito, una Citroen C1 - con a bordo due donne, mamma e figlia - che procedeva lungo viale Ofanto in direzione stadio, si è letteralmente schiantata contro un palo della pubblica illuminazione per scansare una Peugeot 208, condotta da un uomo, che sopraggiungeva. L'impatto è stato violento: sul posto è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Foggia per mettere in sicurezza la zona, mentre i tecnici del comune stanno provvedendo alla rimozione del palo, perchè pericolante.

Feriti i conducenti delle auto: medicati da personale del 118, sono stati trasportati al pronto soccorso per accertamenti del caso. Una pattuglia della Polizia Locale è stata incaricata dei rilievi del caso e ha assicurato la viabilità sul tratto di strada in cui è avvenuto l'incidente, durante il picco di traffico dovuto dal passaggio dei tifosi in uscita dallo stadio "Zaccheria".