Incidente stradale a Foggia: si schiantano auto al Tratturo Camporeale, un ferito

E' ancora da chiarire la dinamica dell'incidente stradale avvenuto poco fa, alla periferia di Foggia. Il fatto è successo in via Tratturo Camporeale, poco dopo una nota sala ricevimenti.

Ad impattare violentemente tra loro sono stati due mezzi, un'Audi e una Peugeot; quest'ultima, a seguito della collisione, è uscita fuori dalla sede stradale. Una persona è rimasta ferita. Sul posto, insieme ai medici del 118, anche due pattuglie della Polizia Locale (una per i rilievi del caso, l'altra per gestire la viabilità in sicurezza). Per rimuovere le auto, invece, è stato necessario l'intervento di un carroattrezzi.