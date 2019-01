Incidente stradale sulla Foggia - Lucera: auto va fuori strada e prende fuoco: un ferito

Tampona auto in corsa, poi esce fuori strada e prende fuoco: attimi di panico, poco fa, lungo la Statale 17. E' questa, in breve, la dinamica dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi, lungo la direttrice che collega Foggia a Lucera.

Stando alla prima ricostruzione, il mezzo - una Peugeot 206 - ha tamponato il veicolo che lo precedeva; a quel punto, il conducente ha perso il controllo del mezzo, uscendo fuori strada e ribaltandosi più volte su sé stesso. Infine, il veicolo è stato interessato da un principio di incendio.

Ferito il conducente della Peugeot, che è riuscito ad uscire dall'abitacolo prima che le fiamme diventassero un pericolo. Lo stesso è stato trasportato dal 118 al pronto soccorso degli Ospedali Riuniti per un trauma toracico. Nessun pericolo, invece, per i quattro occupanti del mezzo tamponato. Sul posto, per i rilievi e gli accertamenti del caso, i carabinieri della compagnia di Lucera.