Incidente stradale in A14, violento impatto tra mezzi pesanti: un ferito e rallentamenti

Violento impatto tra due mezzi pesanti, un ferito e traffico rallentato. E', in breve, il bilancio dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, in A14, a circa 2 km dal casello di San Severo. Il fatto è successo nella tratta Poggio Imperiale - San Severo, dove all'altezza del km 527 (direzione sud) un autotreno ha tamponato un autoarticolato.

Ferito il conducente dell'autotreno, rimasto incastrato nella cabina del mezzo e "liberato" grazie all'intervento dei vigili del fuoco. L'uomo è stato poi trasportato tramite 118 all'ospedale 'Casa Sollievo della Sofferenza' di San Giovanni Rotondo, ma al momento non è nota la prognosi. Sul posto, due pattuglie della polizia autostradale di Foggia per i rilievi del caso e per garantire sicurezza alla viabilità.