Incidente in via San Severo: schianto nella notte tra due auto, feriti i conducenti

E' di due feriti il bilancio dell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte, alla periferia di Foggia, dove un'Audi ha impattato violentemente contro il mezzo di servizio di un istituto di vigilanza. Il fatto è successo intorno alle 4, all'incrocio tra via San Severo e via Sant'Alfonso De' Liguori. Ancora da accertare la dinamica dell'accaduto: stando ad una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia Locale, incaricata dei rilievi del caso, pare che all'origine dell'incidente ci sia stata una mancata precedenza. Feriti i conducenti dei due veicoli, entrambi foggiani: si tratta di un giovane di 25 anni e di un uomo di 50. Sono stati trasportati al pronto soccorso dal 118 per le cure e gli accertamenti del caso. Ancora non si conosce la prognosi ma non dovrebbero essere in pericolo di vita. Illesa, invece, una ragazza che viaggiava a bordo dell'Audi.