Incidente stradale sulla Statale 16: violento impatto tra auto, due feriti sulla Foggia - San Severo

Grave incidente stradale, intorno alle 19, lungo la Statale 16, nel tratto che collega Foggia a San Severo.

Per cause ancora in corso di accertamento, a circa 7 km da Foggia, in direzione San Severo, si è verificato un grave impatto tra una Skoda ed una Alfa Romeo. Ferite due persone, trasportate d'urgenza al pronto soccorso tramite 118. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Foggia, mentre i rilievi del caso sono affidati alle forze di polizia.