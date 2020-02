Spaventoso incidente in A16: si ribalta auto con a bordo due bambini: famiglia tornava da una visita a San Pio

Spaventoso incidente stradale in autostrada: auto di ritorno da San Giovanni Rotondo si ribalta sulla Napoli-Canosa.

Il fatto è successo nella giornata di ieri. La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Bisaccia, intorno alle 13.30, è intervenuta sull'autostrada A16 Napoli - Canosa, nel territorio del comune di Vallata, in direzione Napoli, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola autovettura che, dopo aver sbandato si è ribaltata.

Come riporta AvellinoToday.it, all'interno del veicolo vi era una famiglia di quattro persone, due coniugi e due bambini piccoli, provenienti da San Giovanni Rotondo, sul Gargano, e diretti a Spigno Saturnia (Lt), tutti trasportati presso l'ospedale Moscati di Avellino per essere sottoposti a cure mediche. L'auto incidentata è stata messa in sicurezza.