Incidente stradale sul Gargano: auto contro furgone lungo la Mattinata - Vieste

Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata di oggi, lungo la Sp 53, Mattina - Vieste, sul Gargano. Ad impattare violentemente, all'altezza del km 15 sono stati due mezzi: un furgoncino e una Fiat Croma. Sul posto, per i rilievi del caso, gli agenti della Polizia Stradale di Vieste, mentre una pattuglia della polizia locale ha garantito sicurezza alla viabilità. Feriti, ma non in gravi condizioni, i conducenti dei due mezzi.