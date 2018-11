Incidente stradale alle porte di Foggia, si ribalta auto in via Napoli: feriti tre ragazzi

Sono ancora da accertare le cause dell'incidente stradale avvenuto questa mattina, in via Napoli, alle porte di Foggia. Il fatto è successo intorno alle 6.30, lungo la Statale 90, subito dopo la biforcazione per Troia. Dalle prime informazioni raccolte, un'auto con a bordo tre giovani sarebbe uscita improvvisamente fuori strada, ribaltandosi più volte su sé stessa. Feriti, pare in modo serio, i tre giovani a bordo sono stati trasportati agli Ospedali Riuniti per le cure e gli accertamenti del caso. Sul posto è stato necessario l'intervento di una squadra dei vigili del fuoco e di ambulanze del 118. I rilievi del caso sono affidati alla Polizia Stradale.